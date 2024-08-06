شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كاجوك وزير المالية إنه لا يوجد نية بفرض ضرائب جديدة الفترة القادمة، وأكد كاجوك خلال مؤتمر صحفى ان الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 30%، وتم انفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد وزير المالية أن الفترة القادمة سيتم ترتيب الأولويات حتى يكون الإنفاق العام أكثر للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى23/2024 بنسبة 25%؜، ليصل إلى 256 مليار جنيه وارتفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 24%؜ ليصل إلى 180 مليار جنيه.



وأوضح أنه تم سداد للخزانة الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه.



وأوضح أنه حجم الإيرادات شهدت زيادة وتم تحقيق معدل نمو للإيرادات بنسبة 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، لافتا إلى أن الإيرادادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة 190% وحصول الخزانة على 50% من صفقة راس الحكمة.