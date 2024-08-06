الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.5%، عند 11679 نقطة، وبتداولات بلغت 9.079 مليار ريال.
ووفقا لبيانات تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 404.092 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.746 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 194 شركة

ارتفعت أسهم 194 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

أخبار متعلقة

 

الأحمر يكسو مؤشرات الأسهم.. انهيار الأسواق العالمية وسط مخاوف الركود
«سابك» توقع اتفاقية لبناء مصنع إنتاج مركبات البلاستيكيات الهندسية
وكانت أسهم شركات، إعمار، والصقر للتأمين، والأسماك، وتالكو، ومياهنا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ولاء، والمواساة، وأمريكانا، وبوان، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.02%، عند 25696 نقطة، وبتداولات بلغت 38.590 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.156 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا