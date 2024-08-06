شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 194 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.5%، عند 11679 نقطة، وبتداولات بلغت 9.079 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 404.092 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.746 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 194 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، إعمار، والصقر للتأمين، والأسماك، وتالكو، ومياهنا، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ولاء، والمواساة، وأمريكانا، وبوان، ومجموعة صافولا، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.02%، عند 25696 نقطة، وبتداولات بلغت 38.590 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.156 مليار ريال.وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 31، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.