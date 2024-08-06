شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يلتقي بمجموعة من ممثلي المجتمع المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل تعزيز التعاون المجتمعي، التقي المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مجموعة من ممثلي المجتمع المدني، وذلك لبحث سبل تطوير المدينة وتذليل العقبات التي تواجهها.

وشهد اللقاء نقاشا صريحا ومفتوحا حول أبرز التحديات التي يواجهها سكان المدينة والتي شملت البنية التحتية والخدمات والنقل والبيئةالي جانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية وتحسين الخدمات وضعف المياة ومشكلة الموقف الإقليمي ووضع تعريفة للتاكسي وندرة الخدمات فى بعض الاحياء توفير وتحسين رغيف العيش ومشكلة الباعة الجائلين والعشوئيات والمستشفي الجامعي وتشغيلها بكامل طاقتها وتوفيربنك دم .



وأكد على أهمية الشراكة بين الجهاز والمجتمع المدني، فيما أشاد ممثلو المجتمع المدني بهذه المبادرة مؤكدين على اهمية الحوار البناء والتعاون المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق صالح المدينة وسكانها.



ومن جانبه فقد أعرب المهندس رئيس الجهاز عن سعادته بلقاء ممثلي َالمجتمع المدني، الذي يعد أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذي القرار، بما يضمن حوارا مجتمعيا حقيقيا مع المواطنين على المستوى المحلي، ليحقق بناء الوعي والقناعة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.