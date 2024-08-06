وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحور "عمرو بن العاص" الحر

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية المحورين في تحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.. وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة

عقب تفقده لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد سير العمل بمشروع تنفيذ محور "عمرو بن العاص" الحر، والقطاع الرابع والأخير لمحور الفريق كمال عامر، بمحافظة الجيزة، ويتولى تنفيذهما الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويرافقه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، ومسئولو المكتب الفنى للوزير، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وشركات المقاولات المنفذة، واستشارى المشروع.



وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المحورين الجارى تنفيذهما في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، موجها بسرعة إنجاز الأعمال، والتوسع فى تركيب اللافتات واللوحات الإرشادية والتحذرية، وإعداد دليل إرشادي لأعمال الصيانة القياسية لتلك المحاور، وتسليمه للجهة المشغلة.



وأوضح اللواء محمود نصار، أن محور "عمرو بن العاص" يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري)، ويوازى محور الفريق كمال عامر، ويبلغ طوله 4,5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبي (مدخل و مخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، مما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.



وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية، التي تتسبب في معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى إزدياد إنبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.



وأشار اللواء محمود نصار، إلى أنه جار تنفيذ أعمال القطاع الرابع والأخير بمحور الفريق كمال عامر بالجيزة، في المسافة من دائري الوراق وحتى الربط مع محور "تحيا مصر" بطول 3 كم، حيث تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر، ليكون بديلاً يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتى ميدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين، موضحاً أن محور الفريق كمال عامر يعد شريانًا حيوياً داخل محافظة الجيزة، وهو المحور العرضى الذى يمر بالمحافظة من جنوبها حتى شمالها من خلال الربط بين طريقى دائرى المنيب ودائرى الوراق وصولاً إلى الربط مع محور "تحيا مصر".



وذكر رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم تقسيم محور الفريق كمال عامر، لـ4 قطاعات، تم إنهاء وتشغيل 3 منها، أولها يبدأ من دائرى المنيب مرورا بكوبرى ترسا، كوبرى العمرانية، شارع الهرم وكوبرى فيصل وصولاً إلى صفط اللبن بطول 5 كم ويخدم جميع الاتجاهات المرورية أعلى كوبرى صفط اللبن، بينما يصل ثانيها بين صفط اللبن وحتى شارع جامعة الدول العربية مرورا بشارع السودان ومحطة مترو بولاق الدكرور، بطول 2 كم، فى حين يبدأ ثالثها من شارع جامعة الدول العربية حتى دائرى الوراق بمسافة قدرها 5 كم مرورا بشارع السودان، محور 26 يوليو وكوبرى البراجيل.