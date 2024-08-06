شكرا لقرائتكم خبر الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق تتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء للارتقاء بمعايير السلامة والوقاية من الحرائق في قطاع الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق اتفاقية تفاهم مع الشركة السعودية للكهرباء، تهدف إلى تعزيز ممارسات ومعايير السلامة العامة والحماية من مخاطر الحرائق في مختلف أرجاء المملكة.

وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم في المقر الرئيسي للشركة السعودية للكهرباء بالرياض، ممثلون من الجانبين، حيث سلطت الاتفاقية الضوء على الهدف المشترك للطرفين والمتمثل في الحد من آثار الحرائق وتقليل المخاطر الناتجة عنها من خلال تسهيل عملية تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التوعوية، بهدف الحفاظ على أعلى معايير السلامة من الحرائق.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق تجاه المنطقة، وحرصها على الارتقاء بتدابير السلامة والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة والكهرباء في المملكة.

في تعليقه على المذكرة، شدد المهندس سعيد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الوقاية من الحرائق ومكافحتها في الشركة السعودية للكهرباء، على أهمية الشراكة معالجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق كونها تسمح للشركة بمواءمة بروتوكولات السلامة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأضاف: "تؤكد الاتفاقية التزامنا بتعزيز معايير السلامة والوقاية من الحرائق، وتضمن بقائنا في الطليعة في مجال السلامة العامة بقطاع الطاقة".

ومع اعتماد منظومة الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق كنموذج، ستضع هذه المبادرة مسارًا مهمًا لتوفير برامج تدريب شاملة وإصدار شهادات، وإجراء أبحاث حول طرق مكافحة الحرائق، ورفع الوعي العام في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق برامج تدريبية شاملة ودعمًا فنيًا لموظفي الشركة السعودية للكهرباء، بما يضمن تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم أعلى معايير السلامة.

من جانبها أعربت، دانا كمال، مديرة التطوير الدولي في الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، عن حماسها للشراكة الجديدة وقالت: "نحن متحمسون لشراكتنا مع الشركة السعودية للكهرباء في هذه المبادرة البارزة، لتعزيز معايير السلامة والوقاية من الحرائق. إن تحالفنا مع أكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسلط الضوء على التزام الجمعية بتعزيز معايير السلامة في المملكة والخليج. ونحن نتطلع إلى تطوير خطط شاملة تعتمد على قواعدنا ومعاييرنا ودوراتنا التدريبية وشهاداتنا وخبراتنا الفنية".