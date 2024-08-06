شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «ثمار» 236.3% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الثاني من 2024، بنسبة 236.3% إلى 4.642 مليون ريال، مقابل 1.380 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.