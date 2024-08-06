شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «ثمار» 236.3% إلى 4.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الثاني من 2024، بنسبة 236.3% إلى 4.642 مليون ريال، مقابل 1.380 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.
ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وبحسب البيان يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع مصروف أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية.