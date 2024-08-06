شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وجميع منسوبيها المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر "رحمه الله" (الرئيس التنفيذي) والذي وافته المنية مساء أمس الإثنين 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات خاصة تتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

