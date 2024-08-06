شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نعى أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وجميع منسوبيها المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر "رحمه الله" (الرئيس التنفيذي) والذي وافته المنية مساء أمس الإثنين 1 صفر 1446هـ الموافق 5 أغسطس 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات خاصة تتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ستعلن لاحقاً عن أي مستجدات خاصة تتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.