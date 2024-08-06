شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت السعودية» إلى 87.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأسمنت السعودية صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 87.3 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 2.5%، مقابل 85.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع إيرادات المبيعات وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وانخفاض مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض قيمة وكميات المبيعات وكذلك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة، وذلك على الرغم من ارتفاع كميات وقيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.