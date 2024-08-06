شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أرامكو يغلق مرتفعا 1.5% عند 27.20 ريال اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيانات تداول السعودية، كان سهم أرامكو السعودية قد افتتح جلسات اليوم عند 27.10 ريال، فيما كان السعر الأعلى خلال الجلسات 27.50 ريال، بينما كان السعر الأدنى 27.05 ريال. سهم أرامكو بلغ عدد الصفقات 28.571 صفقة، فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 881، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 25.157.030، بينما بلغت القيمة المتداولة لسهم أرامكو 686.939.051 ريال.

وحققت شركة أرامكو صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 109.01 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3.3%، مقابل 112.81 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل 109.01 مليار ريال للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 102.27 مليار ريال للربع الأول من عام 2024.

وأعلنت أرامكو السعودية توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعلن أرامكو السعودية خامس توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م. توزيع أرباح على مساهمي أرامكو حسب البيان فإن إجمالي المبلغ الموزع 116.45 مليار ريال، يشمل: توزيعات الأرباح الأساسية 76.06 ملیار ﷼.

ويتضمن المبلغ: توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.39 ملیار ﷼.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,842,546,912 سهم، فيما تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼. حصة سهم أرامكو وتشمل حصة السهم الواحد: توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-16 الموافق 2024-08-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1446-02-25 الموافق 2024-08-29.

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: إن أرامكو واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام".

وأضاف الناصر: أن ذلك انعكس بدوره على تقديم توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، والتي تتنامى مع زيادة عدد مساهمي أرامكو". إقبال على طرح أرامكو قال الناصر: «واصلنا خلق وتحقيق النمو والقيمة، ويدل على ذلك الإقبال الإيجابي من المستثمرين الذي حظي به طرح الحكومة العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وإصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار".

وأضاف: أن سعي أرامكو لخلق القيمة تدعمه العديد من العوامل بما في ذلك المزايا التنافسية طويلة الأجل، والمرونة الاستثنائية خلال الدورات المالية، والميزانية العمومية القوية. تقدم أرامكو في الربع الثاني وتابع: "واستنادًا إلى نقاط القوة هذه، حققنا خلال الربع الثاني أيضًا تقدمًا كبيرًا في المجالات الإستراتيجية الرئيسة".

وأضاف أن ذلك تضمن: تطوير إستراتيجيتنا في مجال الغاز، وتوسيع محفظتنا في مجال الطاقات الجديدة، فضلًا عن شراكتنا مع شركات تصنيع السيارات الرائدة في تقنيات المركبات منخفضة الانبعاثات، وتوسيع شبكتنا العالمية في مجال البيع بالتجزئة. تعزيز محفظة وقدرات أرامكو ونوه بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز محفظة وقدرات أرامكو لتمكين مستقبل طاقة آمن وأكثر استدامة. الدمام - شريف احمد - أغلق سهم أرامكو اليوم الثلاثاء في سوق الأسهم السعودية الرئيسي، على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 27.2 ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية، كان سهم أرامكو السعودية قد افتتح جلسات اليوم عند 27.10 ريال، فيما كان السعر الأعلى خلال الجلسات 27.50 ريال، بينما كان السعر الأدنى 27.05 ريال.بلغ عدد الصفقات 28.571 صفقة، فيما بلغ متوسط كمية الصفقة 881، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 25.157.030، بينما بلغت القيمة المتداولة لسهم أرامكو 686.939.051 ريال.وحققت شركة أرامكو صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 109.01 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3.3%، مقابل 112.81 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبلغ صافي الدخل 109.01 مليار ريال للربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع 102.27 مليار ريال للربع الأول من عام 2024.وأعلنت أرامكو السعودية توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعلن أرامكو السعودية خامس توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م.حسب البيان فإن إجمالي المبلغ الموزع 116.45 مليار ريال، يشمل: توزيعات الأرباح الأساسية 76.06 ملیار ﷼.ويتضمن المبلغ: توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.39 ملیار ﷼.ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 241,842,546,912 سهم، فيما تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼.وتشمل حصة السهم الواحد: توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-16 الموافق 2024-08-20، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1446-02-25 الموافق 2024-08-29.قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: إن أرامكو واصلت تحقيق أداء مالي قوي مع أرباح وتدفقات نقدية قوية خلال النصف الأول من العام".وأضاف الناصر: أن ذلك انعكس بدوره على تقديم توزيعات أرباح أساسية مستدامة ومتزايدة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، والتي تتنامى مع زيادة عدد مساهمي أرامكو".قال الناصر: «واصلنا خلق وتحقيق النمو والقيمة، ويدل على ذلك الإقبال الإيجابي من المستثمرين الذي حظي به طرح الحكومة العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية، وإصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار".وأضاف: أن سعي أرامكو لخلق القيمة تدعمه العديد من العوامل بما في ذلك المزايا التنافسية طويلة الأجل، والمرونة الاستثنائية خلال الدورات المالية، والميزانية العمومية القوية.وتابع: "واستنادًا إلى نقاط القوة هذه، حققنا خلال الربع الثاني أيضًا تقدمًا كبيرًا في المجالات الإستراتيجية الرئيسة".وأضاف أن ذلك تضمن: تطوير إستراتيجيتنا في مجال الغاز، وتوسيع محفظتنا في مجال الطاقات الجديدة، فضلًا عن شراكتنا مع شركات تصنيع السيارات الرائدة في تقنيات المركبات منخفضة الانبعاثات، وتوسيع شبكتنا العالمية في مجال البيع بالتجزئة.ونوه بمواصلة استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز محفظة وقدرات أرامكو لتمكين مستقبل طاقة آمن وأكثر استدامة.