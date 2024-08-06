شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ملكية» إلى 8.6 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون ريال مع انخفاض في مخصص الزكاة بمبلغ 0.2 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ملكية للاستثمار بنسبة 36.5% في النصف الأول من 2024، لتصل إلى 8.569 مليون ريال، مقابل 13.501 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة بمبلغ 4.9 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2023 إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال.وتضمنت الأسباب: زيادة إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون ريال مع انخفاض في مخصص الزكاة بمبلغ 0.2 مليون ريال.