شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ملكية» إلى 8.6 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة ملكية للاستثمار بنسبة 36.5% في النصف الأول من 2024، لتصل إلى 8.569 مليون ريال، مقابل 13.501 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة بمبلغ 4.9 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2023 إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: زيادة إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون ريال مع انخفاض في مخصص الزكاة بمبلغ 0.2 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة بمبلغ 4.9 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2023 إلى الانخفاض في الإيرادات التشغيلية بمبلغ 4 ملايين ريال.
وتضمنت الأسباب: زيادة إجمالي المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.1 مليون ريال مع انخفاض في مخصص الزكاة بمبلغ 0.2 مليون ريال.