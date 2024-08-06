شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «صافولا» إلى 135.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت مجموعة صافولا صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 135.4 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 2.6%، مقارنة بـ 132 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى تحسن أداء قطاع التجزئة من صافي خسارة بلغت 22 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م إلى صافي ربح بلغ 6 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2024م نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل ( CXR).
وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من: ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل الذي يرجع بشكل أساس إلى الزيادة في أسعار الفائدة السائدة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى تحسن أداء قطاع التجزئة من صافي خسارة بلغت 22 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م إلى صافي ربح بلغ 6 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2024م نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل ( CXR).
وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.
وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من: ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل الذي يرجع بشكل أساس إلى الزيادة في أسعار الفائدة السائدة.