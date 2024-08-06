شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «صافولا» إلى 135.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من: ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل الذي يرجع بشكل أساس إلى الزيادة في أسعار الفائدة السائدة. الدمام - شريف احمد - حققت مجموعة صافولا صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 135.4 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 2.6%، مقارنة بـ 132 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس إلى تحسن أداء قطاع التجزئة من صافي خسارة بلغت 22 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023م إلى صافي ربح بلغ 6 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2024م نتيجة التأثير الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العميل ( CXR).وتضمنت الأسباب: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.وجاء الارتفاع في صافي الربح على الرغم من: ارتفاع المصاريف التشغيلية، وارتفاع صافي تكلفة التمويل الذي يرجع بشكل أساس إلى الزيادة في أسعار الفائدة السائدة.