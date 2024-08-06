شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «باعظيم» إلى 4.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغ صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2024م مبلغ 4,574,788 ريال مقارنة بصافي ربح قدره 8,521,461 ريال في الربع الأول من العام المالي 2024م نتيجة ارتفاع المبيعات في الربع الأول بسبب موسمية شهر رمضان المبارك.

وبحسب البيان، بلغ صافي الربح في الفترة الحالية المنتهية في 30 يونيو للعام المالي 2024م مبلغ 13,096,249 ريال مقارنة بمبلغ 13,663,091 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م بنسبة انخفاض بلغت -4.15%.

ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض المبيعات بنسبة -5.05%. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة باعظيم التجارية بنسبة 3% في الربع الثاني من 2024 إلى 4.574 مليون ريال، مقابل 4.718 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض المبيعات بنسبة -3.03% عن الربع المماثل من العام الماضي.وبلغ صافي الربح للربع الثاني من العام المالي 2024م مبلغ 4,574,788 ريال مقارنة بصافي ربح قدره 8,521,461 ريال في الربع الأول من العام المالي 2024م نتيجة ارتفاع المبيعات في الربع الأول بسبب موسمية شهر رمضان المبارك.وبحسب البيان، بلغ صافي الربح في الفترة الحالية المنتهية في 30 يونيو للعام المالي 2024م مبلغ 13,096,249 ريال مقارنة بمبلغ 13,663,091 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م بنسبة انخفاض بلغت -4.15%.ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض المبيعات بنسبة -5.05%.