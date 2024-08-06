شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الجنوب» 58% إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بنسبة 58% في الربع الثاني من 2024 إلى 30 مليون ريال، مقابل 19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
ويعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات الناتج عن انخفاض كمية المبيعات.
وبحسب البيان يعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
ويعود الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: انخفاض الإيرادات الناتج عن انخفاض كمية المبيعات.
وبحسب البيان يعود الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.