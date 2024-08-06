شكرا لقرائتكم خبر عن «باتك» تتحول للخسارة في الربع الثاني من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 17 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 18.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف الإيرادات التشغيلية.

وبلغت نسبة تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي 86 % مقارنة بنسبة 84% خلال الربع المماثل من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: الانخفاض في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 64%.

وبلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 986 ألف ريال مقارنة بمكاسب 2.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وشملت الأسباب: الزيادة في التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي بنسبة 36 % إذ بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 6 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية إلى الخسارة في الربع الثاني من 2024، مسجلة صافي خسارة قدرها 745.961 ألف ريال، مقابل أرباح بـ480.424 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب تحقيق صافى خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الانخفاض في مجمل الربح بنسبة 7 %.وبلغ مجمل الربح خلال الربع الحالي مبلغ 17 مليون ريال مقارنة بمجمل ربح 18.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف الإيرادات التشغيلية.وبلغت نسبة تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي 86 % مقارنة بنسبة 84% خلال الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: الانخفاض في المكاسب غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بنسبة 64%.وبلغت المكاسب غير المحققة خلال الربع الحالي مبلغ 986 ألف ريال مقارنة بمكاسب 2.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.وشملت الأسباب: الزيادة في التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي بنسبة 36 % إذ بلغت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي مبلغ 6 ملايين ريال مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.