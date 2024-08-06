شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يلتقى ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

‏‎‏‎التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد رئيس النقابة للعاملين بالبناء والأخشاب، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة للعاملين بالغزل والنسيج، والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، ومحسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وممدوح عمارة نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات.



‏‎فى مستهل اللقاء، بحسب بيان الوزارة رحب الوزير بممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤكدًا الحرص على التواصل المستمر والفعال مع النقابات العمالية إيمانا بأهمية دورهم، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل المجتمعى والعمل الجماعي وتحقيق مزيد من التوزان بين طرفي العملية الإنتاجية وذلك بما يسهم في تحقيق الصالح العام ومستهدفات النهوض بأداء الشركات وقطاعاتها الصناعية والإنتاجية المختلفة.

‏‎أكد المهندس محمد شيمي أن زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل ودعم وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق قيمة مضافة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وحسن الإدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها والاهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم يأتي في مقدمة أولويات العمل، مشيرًا إلى أهمية الكيانات الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات وخبرات كبيرة، والحرص على الحفاظ على هذه الأصول وتنميتها لدعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

‏‎استمع المهندس محمد شيمي إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاهتمام بتعزيز الوعى لدى العاملين بشأن خطط الإصلاح والتطوير، مؤكدا الحفاظ على حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، وعقد لقاءات دورية مع النقابات العامة للتنسيق والعمل المشترك وتبادل الآراء والأفكار.