شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الثلاثاء 6-8-2024.. 105 ملايين دولار زيادة بالاحتياطى الأجنبى بيوليو والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء 6-8-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها ما أعلنه البنك المركزي المصري بوصول صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، بالإضافة إلى مجموعة أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ46.489 مليار دولار نهاية يوليو

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024 ، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.

وزير المالية: لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة الفترة القادمة

قال أحمد كاجوك وزير المالية إنه لا يوجد نية بفرض ضرائب جديدة الفترة القادمة، وأكد كاجوك خلال مؤتمر صحفى ان الإيرادات الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 30%، وتم انفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024



ارتفع سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء على تسجيل مستويات 3360 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2418 دولار وقت صياغة هذه السطور.

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد تركيب محول بمحطة محولات رأس غارب بتكلفة 113مليون

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندس صلاح عزت عقد مع شركة إبيك تكنولوجي لتركيب محول سعة 750 م.ف. جهد 11/20/500 ك.ف. بمحطة محولات 4 رأس غارب وتركيب جميع ما يلزم من الأعمال المدنية ومهمات إطفاء الحريق واختبارات بدء التشغيل.

وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمشروع "حديقة تلال الفسطاط" بمحافظة القاهرة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروع "حديقة تلال الفسطاط"، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة.

وزير الاتصالات: بناء قدرات 432 طالبا من 5 جامعات فى مجال الذكاء الاصطناعى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء القدرات الرقمية يعد محورا رئيسيا فى استراتيجية مصر الرقمية حيث لايمكن لأى دولة تحقيق تقدم حقيقى ونهضة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دون توافر الابداع والفكر الخلاق، مضيفا أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوامها الابداع والفكر الابتكارى وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا من خلال توافر كوادر مدربة تم صقل مهاراتها.