شكرا لقرائتكم خبر عن 90% حجم تعاملات المصريين خلال جلسة البورصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 6-8-2024 ،بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1% والعرب على 2.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 11.1 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 16.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 6.9% و سجل العرب 6.8% و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 448.5 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 8,023.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وقد أغلقت مؤشرات البورصة على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وحققت مكاسب سوقيه بلغت حوالى 32 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1.922 تريليون جنيه..

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على ارتفاع بنسبة بلغت 1.33% ليصل عن مستوى 28210 نقطة، كما اعلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.35% ليصل عند مستوى 12200 نقطة.

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على صعود بنسبة 1.52% ليصل عند مستوى 34334 نقطة، وأغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"على صعود بنسبة 4.05% ليصل عند مستوى 6356 نقطة ، واغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 2.71% ليصل عند مستوى 9139 نقطة.