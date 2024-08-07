شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا للكتان والزيوت تربح 69 مليون جنيه وتحقق 332 مليون إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

استعادت مصانع طنطا للكتان والزيوت، توازنها خلال العامين الماليين الماضيين وبعد عودتها من الخصخصة، حيث حققت الشركة نحو 69 مليون جنيه أرباحا وحققت نحو 332 مليون جنيه إيرادات بنهاية عامي 2023 و2024 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.

وتأسست شركة طنطا للكتان والزيوت ش. م. م. بمقتضى مرسوم صادر بتاريخ 4 نوفمبر 1954 نشر بالعدد رقم 92 من الوقائع المصرية وذلك برأسمال قدره 85 ألف جنيه مصري زيد إلى 400 ألف جنيه سنة 1960 م .



وكان الغرض من تأسيس الشركة هو زراعة وتصنيع وتصدير الكتان ومشتقاته حيث تأسست الشركة بعد اندماج ثلاث مصانع للكتان ، و في يوليو 1961 تم تأميم الشركة.

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة طنطا للكتان والزيوت حققت 196.2 مليون جنيه إيرادات، و45.2 مليون جنيه أرباحا بنهاية يونيو 2024 ، وذلك مقابل 135.5 مليون جنيه إيرادات و23.6 مليون جنيه أرباحا بنهاية يونيو 2023 .