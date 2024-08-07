شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 18-8-2024 موعدا لبدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة بعدد 33 عمارة بإجمالي (792) وحدة سكنية لجميع المراحل لـ(مشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة).

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 322، يوم الأحد 18/8/2024، ووحدات العمارة رقم 324، يوم الإثنين 19/8/2024، ووحدات العمارة رقم 325، يوم الثلاثاء 20/8/2024، ووحدات العمارة رقم 326، يوم الأربعاء 21/8/2024، ووحدات العمارة رقم 327، يوم الأحد 25/8/2024، ووحدات العمارة رقم 328، يوم الإثنين 26/8/2024، ووحدات العمارة رقم 329، يوم الثلاثاء 27/8/2024، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الأربعاء 28/8/2024، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الخميس 29/8/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 332، يوم الأحد 1/9/2024، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الإثنين 2/9/2024، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الثلاثاء 3/9/2024، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الأربعاء 4/9/2024، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الخميس 5/9/2024، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الأحد 8/9/2024، ووحدات العمارة رقم 338، يوم الإثنين 9/9/2024، ووحدات العمارة رقم 339، يوم الثلاثاء 10/9/2024، ووحدات العمارة رقم 340، يوم الأربعاء 11/9/2024، ووحدات العمارة رقم 341، يوم الخميس 12/9/2024.

وأشار المهندس عبد الرءوف الغيطى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 342، يوم الأحد 15/9/2024، ووحدات العمارة رقم 343، يوم الإثنين 16/9/2024، ووحدات العمارة رقم 344، يوم الثلاثاء 17/9/2024، ووحدات العمارة رقم 345، يوم الأربعاء 18/9/2024، ووحدات العمارة رقم 346، يوم الخميس 19/9/2024، ووحدات العمارة رقم 347، يوم الأحد 22/9/2024، ووحدات العمارة رقم 348، يوم الإثنين 23/9/2024، ووحدات العمارة رقم 349، يوم الثلاثاء 24/9/2024، ووحدات العمارة رقم 350، يوم الأربعاء 25/9/2024، ووحدات العمارة رقم 351، يوم الخميس 26/9/2024، ووحدات العمارة رقم 352، يوم الأحد 29/9/2024، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الإثنين 30/9/2024، ووحدات العمارة رقم 354، يوم الثلاثاء 1/10/2024.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير (فرع الرحاب) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبى، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.