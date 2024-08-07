شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى منذ 4 أشهر.. وعيار 21 بـ3370 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 لأعلى مستوى للذهب في أكثر من 4 أشهر بالسوق المصرى، على خلفية ارتفاع سعر الدولار فى السوق المصرفى وعودة الطلب المرتفع على الذهب مرة أخرى.

سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 3851 جنيها. عيار 21 يسجل 3370 جنيها. عيار 18 يسجل 2889 جنيها. الجنيه الذهب 26960 جنيها.

يرجع تمسك الذهب في مصر بمكاسبه نتيجة تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية واستقراره فوق المستوى 49 جنيه لكل دولار، ليصل اليوم إلى متوسط 49.30 جنيه لكل دولار.

هذا الارتفاع في سعر الصرف ساعد أسواق الذهب بمصر على تجاهل التغيرات التي شهدها سعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة الأمس، لتظهر توقعات بإمكانية ارتفاع الذهب المحلي خلال الفترة القادمة بسبب تزايد الطلب مع عودة الأسعار إلى الارتفاع إلى جانب إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار بصورة أكبر.

التوترات في الأسواق المالية العالمية تسببت في خروج الأموال الساخنة خارج الأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب رغبة المستثمرين في تأمين أموالهم في السندات الحكومية مرتفعة التصنيف الائتماني، ليتسبب هذا في خروج استثمارات دولارية من سندات الخزانة المصرية ليعمل هذا على زيادة الضغط على الدولار الأمريكي فى الأسواق.