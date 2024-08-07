شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 14مليار جنيه خلال دقائق من بدء الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الأربعاء 7-8-2024 على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وحققت مكاسب بلغت 14 مليار جنيه، خلال دقائق من بدء التداول ليصل رأس المال السوقي للبورصة 1.936 مقارنة بـ 1.922 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس.

وبدأ مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاع بنسبة بلغت 0.31% ليصل عن مستوى 28296 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل عند مستوى 12280 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 34504 نقطة، وصعد ايضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان "بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 6397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.71% ليصل عند مستوى 9187 نقطة.



