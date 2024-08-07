سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-8-2024 فى البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها ، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

محمد يوسف

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