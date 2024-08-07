الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-8-2024 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها ، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

53.62 للشراء
53.73  للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.61 للشراء
53.84 للبيع

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سعر اليورو في بنك مصر
 

53.61 للشراء
53.84 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
 

53.59 للشراء
53.84 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.61 للشراء
53.85 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

53.68 للشراء
53.90 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.63 للشراء
53.86 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.62 للشراء
53.85 للبيع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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