شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة في بترو رابغ بـ2.6 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن الاتفاقية أبرمت وفقًا للمادة 10(أ) (1) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 1428/09/21هـ (الموافق 2007/10/03م) وتعديلاته.

وأضافت أن عند إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكية أرامكو السعودية حوالي 60% من رأس مال شركة بترورابغ، فيما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو 15% من رأس مال شركة بترورابغ، وستبقى النسبة المتبقية من رأس مال شركة بترورابغ والبالغة 25% مملوكة للجمهور قيمة الصفقة ستستحوذ أرامكو السعودية على أسهم البيع من شركة سوميتومو بسعر 7 ريالات للسهم الواحد، ما يعادل إجمالي سعر شراء قدره نحو 2.631 مليار ريال.

وأوضحت أن الصفقة لدعم المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ إستراتيجيتها.

وأفادت بأن مع مراعاة الاتفاق مع شركة بترورابغ، اتفقت كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحول الإستراتيجية الخاصة بها.

وتشمل الخطوات: التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، تعادل 5.625 مليار ريال، ليتم التنازل عن مليار دولار، تعادل 3.750 مليار ريال، خلال عام 2024م، والتنازل عن نصف مليار دولار، تعادل 1.875 مليار ريال خلال عام 2025م.

وبشرط إتمام الصفقة، ستضخ كلٌّ من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا إضافيًا قدره 5,263,649,972 ريال (بحيث تضخ كلٌ من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا قدره 2,631,824,986 ريال) في شركة بترورابغ، وذلك من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع شركة بترورابغ.

وستقوم شركة بترورابغ بالإعلان عن التفاصيل المرتبطة بالآلية المقترحة للدعم المالي بمجرد إتمامها. الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة اتفاقية بيع وشراء ملزمة تستحوذ بموجبها أرامكو السعودية على 375,974,998 سهم من شركة سوميتومو في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، تمثل حوالي 22.5% من رأس مال شركة بترورابغ.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن الاتفاقية أبرمت وفقًا للمادة 10(أ) (1) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-50-2007 وتاريخ 1428/09/21هـ (الموافق 2007/10/03م) وتعديلاته.وأضافت أن عند إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكية أرامكو السعودية حوالي 60% من رأس مال شركة بترورابغ، فيما ستصبح نسبة ملكية شركة سوميتومو 15% من رأس مال شركة بترورابغ، وستبقى النسبة المتبقية من رأس مال شركة بترورابغ والبالغة 25% مملوكة للجمهورستستحوذ أرامكو السعودية على أسهم البيع من شركة سوميتومو بسعر 7 ريالات للسهم الواحد، ما يعادل إجمالي سعر شراء قدره نحو 2.631 مليار ريال.وأوضحت أن الصفقة لدعم المركز المالي لشركة بترورابغ ومساندتها في تنفيذ إستراتيجيتها.وأفادت بأن مع مراعاة الاتفاق مع شركة بترورابغ، اتفقت كل من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو على اتخاذ خطوات محددة تهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ والمساعدة في تحول الإستراتيجية الخاصة بها.وتشمل الخطوات: التنازل عن قروض المساهمين المتجددة القائمة، والمقدمة من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو بالتساوي لشركة بترورابغ بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، تعادل 5.625 مليار ريال، ليتم التنازل عن مليار دولار، تعادل 3.750 مليار ريال، خلال عام 2024م، والتنازل عن نصف مليار دولار، تعادل 1.875 مليار ريال خلال عام 2025م.وبشرط إتمام الصفقة، ستضخ كلٌّ من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا إضافيًا قدره 5,263,649,972 ريال (بحيث تضخ كلٌ من أرامكو السعودية وشركة سوميتومو مبلغًا قدره 2,631,824,986 ريال) في شركة بترورابغ، وذلك من خلال آلية يتم الاتفاق عليها مع شركة بترورابغ.وستقوم شركة بترورابغ بالإعلان عن التفاصيل المرتبطة بالآلية المقترحة للدعم المالي بمجرد إتمامها.