الاقتصاد

انخفاض أرباح «أبو معطي للمكتبات» إلى 1.96 مليون ريال في الربع الثاني

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أبو معطي للمكتبات» إلى 1.96 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 27%، إلى 1.96 مليون ريال، مقابل 2.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يرجع ذلك إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 26.04 %.
ويرجع ذلك إلى: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى فى الربع الحالي عن الربع السابق.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا