شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أبو معطي للمكتبات» إلى 1.96 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 26.04 %.

ويرجع ذلك إلى: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى فى الربع الحالي عن الربع السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 27%، إلى 1.96 مليون ريال، مقابل 2.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع ذلك إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 26.04 %.ويرجع ذلك إلى: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى فى الربع الحالي عن الربع السابق.