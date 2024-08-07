شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أبو معطي للمكتبات» إلى 1.96 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (أبو معطي) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 27%، إلى 1.96 مليون ريال، مقابل 2.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 26.04 %.
ويرجع ذلك إلى: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى فى الربع الحالي عن الربع السابق.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية فى الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 26.04 %.
ويرجع ذلك إلى: ارتفاع تكلفة التمويل فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى فى الربع الحالي عن الربع السابق.