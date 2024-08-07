شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات وأسهم «أمازون» يضع الشركة أمام تحديات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت شركة «أمازون» هذا الأسبوع تراجعًا ملحوظًا في مبيعاتها وأسهمها، مما يضع الشركة أمام سلسلة من التحديات التي قد تؤثر على استراتيجياتها المستقبلية. فهذا الانخفاض المفاجئ في الأداء المالي يشير إلى تحول في ديناميكيات السوق ويعكس الحاجة الملحة للشركة لمواجهة عدة قضايا جوهرية، وفق ما ذكر موقع "جيك واير".وقال الموقع إن مبيعات عملاقة البيع الإلكتروني جاءت أقل من تقديرات وول ستريت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024.
على النقيض من ذلك، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن زيادة بنسبة 10% في إيرادات الربع الثاني، إلى 147.98 مليار دولار وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 148.56 مليار دولار. وبلغت الأرباح 13.5 مليار دولار أو 1.26 دولار للسهم وهو ما يقرب من ضعف أرباح أمازون في نفس الربع من العام الماضي متجاوزة التوقعات البالغة 1.03 دولار للسهم.
توقعات المحللين لشركة «أمازون»لكن رغم ذلك الارتفاع في الأرباح يرى محللون أن إيرادات الشركة جاءت أضعف من المتوقع للربع الثاني، وقدمت توقعات مخيبة للآمال للفترة المقبلة. كما انخفضت أسهم أمازون بنحو 6% في التداولات الممتدة.
وحققت وحدة "أمازون ويب سيرفسيز" نحو 26.3 مليار دولار مقابل 26 مليار دولار في الإيرادات.أما جانب الإعلانات فحققت فيها الشركة 12.8 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار في الإيرادات.
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وتوقعت أمازون أن تبلغ إيراداتها في الربع الحالي ما بين 154 مليار دولار و158.5 مليار دولار وهو ما يمثل نموا يتراوح بين 8% و11% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وكانت نقطة المنتصف لنطاق توقعات أمازون 156.25 مليار دولار وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغة 158.24 مليار دولار وذلك بنسبة أقل بملياري دولار.
كما وتتوقع الشركة أن يتراوح دخلها التشغيلي في الربع الثالث ما بين 11.5 مليار دولار و15 مليار دولار مقارنة بـ11.2 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وتوقع المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة "ستريت أكاونت" أن يبلغ دخلها التشغيلي في الربع الثالث 15.3 مليار دولار.
تباطؤ النمو في أمازونوتستمر أمازون في التعامل مع تباطؤ النمو في أعمالها الأساسية في مجال التجزئة مع اشتداد المنافسة وخاصة من مواقع الخصم مثل "تيمو وشين" التي تسمح للتجار الصينيين ببيع سلع رخيصة للمستهلكين الأمريكيين.
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ولم تنمو المبيعات في قطاع المتاجر الإلكترونية سوى بنسبة 5% على أساس سنوي.
وفي مجال الحوسبة السحابية، تجاوزت أمازون التقديرات حيث نمت بنسبة 19% عن العام السابق، لكن الوحدة تتوسع بمعدل أبطأ من منافسيها كشركتي "مايكروسوفت" و "جوجل".
وأبلغت كلتا الشركتين عن نمو في الحوسبة السحابية بنسبة 29% في تقارير أرباحهما.
عوائد إعلانات أمازونارتفعت عوائد الإعلانات في أمازون بنسبة 20٪ إلى 12.77 مليار دولار خلال الربع وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات.
برزت الوحدة كواحدة من أكبر مولدات الأرباح في أمازون على الرغم من أن الجزء الأكبر من مبيعات الإعلانات لا يزال يأتي من قوائم المنتجات المدعومة على متاجرها عبر الإنترنت.
المنافسة تعرقل أمازونتشتد المنافسة أيضاً في الفضاء الرقمي مما قد يعرقل شركة "أمازون"، ومن بين شركات الإعلانات عبر الإنترنت، حققت “ميت" أقوى ربع حيث أبلغت عن نمو في الإيرادات بنسبة 22٪.
كما نمت أعمال إعلانات “جوجل" بنسبة 11٪ فقط في الربع.
كذلك قالت شركة "سناب" يوم الخميس إن الإيرادات زادت بنسبة 16٪ عن العام السابق.
وتضاعف صافي الدخل في أمازون عن العام السابق إلى 13.5 مليار دولار أو 1.26 دولار للسهم من 6.75 مليار دولار أو 65 سنتًا للسهم، مما يعكس جهود خفض التكاليف الشاملة في الشركة.