شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات وأسهم «أمازون» يضع الشركة أمام تحديات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت شركة «أمازون» هذا الأسبوع تراجعًا ملحوظًا في مبيعاتها وأسهمها، مما يضع الشركة أمام سلسلة من التحديات التي قد تؤثر على استراتيجياتها المستقبلية. فهذا الانخفاض المفاجئ في الأداء المالي يشير إلى تحول في ديناميكيات السوق ويعكس الحاجة الملحة للشركة لمواجهة عدة قضايا جوهرية، وفق ما ذكر موقع "جيك واير".

توقعات المحللين لشركة «أمازون»

تباطؤ النمو في أمازون

عوائد إعلانات أمازون

المنافسة تعرقل أمازون