شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «العقارية» 82.8% إلى 14.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب في انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: الزيادة في مجمل الربح بنسبة 242 % ومبلغ 89 مليون ريال.

وجاء ذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية في الربع المماثل من العام السابق في قطاع المشاريع الإنشائية بمبلغ 46 مليون ريال.

وتضمنت الأسباب: زيادة مجمل الربح خلال الربع الحالي في قطاع مشاريع البنية التحتية بنسبة 103 % ومبلغ 36 مليون ريال. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة العقارية السعودية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 82.8% إلى 14.2 مليون ريال، مقابل خسائر بـ82.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب في انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: الزيادة في مجمل الربح بنسبة 242 % ومبلغ 89 مليون ريال.وجاء ذلك بسبب تسجيل خسائر استثنائية في الربع المماثل من العام السابق في قطاع المشاريع الإنشائية بمبلغ 46 مليون ريال.وتضمنت الأسباب: زيادة مجمل الربح خلال الربع الحالي في قطاع مشاريع البنية التحتية بنسبة 103 % ومبلغ 36 مليون ريال.