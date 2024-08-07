شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رسن» إلى 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رسن لتقنية المعلومات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 62.2% إلى 8.8 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة نسبة إجمالي الربح بمعدل نقطتي أساس ( 59% خلال الربع الثاني 2024 مقارنةً بـــ 57% خلال الربع الثاني 2023)، وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات.
وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 82% عن نفس الفترة من العام السابق، مع وجود دخل تشغيلي آخر إضافي بـما يقارب 1.4 مليون ريال تتعلق بصورة رئيسية بعوائد على الودائع.
وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 59% مقارنةً بالعام السابق 24.2% وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة نسبة إجمالي الربح بمعدل نقطتي أساس ( 59% خلال الربع الثاني 2024 مقارنةً بـــ 57% خلال الربع الثاني 2023)، وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات.
وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 82% عن نفس الفترة من العام السابق، مع وجود دخل تشغيلي آخر إضافي بـما يقارب 1.4 مليون ريال تتعلق بصورة رئيسية بعوائد على الودائع.
وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 59% مقارنةً بالعام السابق 24.2% وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.