شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رسن» إلى 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 82% عن نفس الفترة من العام السابق، مع وجود دخل تشغيلي آخر إضافي بـما يقارب 1.4 مليون ريال تتعلق بصورة رئيسية بعوائد على الودائع.

وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 59% مقارنةً بالعام السابق 24.2% وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة رسن لتقنية المعلومات في الربع الثاني من 2024 بنسبة 62.2% إلى 8.8 مليون ريال، مقابل 5.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة نسبة إجمالي الربح بمعدل نقطتي أساس ( 59% خلال الربع الثاني 2024 مقارنةً بـــ 57% خلال الربع الثاني 2023)، وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية للعمليات.وتضمنت الأسباب: نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 82% عن نفس الفترة من العام السابق، مع وجود دخل تشغيلي آخر إضافي بـما يقارب 1.4 مليون ريال تتعلق بصورة رئيسية بعوائد على الودائع.وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 59% مقارنةً بالعام السابق 24.2% وذلك نتيجة نمو الإيرادات وزيادة كفاءة التشغيل والتحسينات العامة في العمليات.