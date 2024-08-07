شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الغاز» إلى 58 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 7 ملايين ريال، وانخفاض مصاريف الزكاة بـ 11 مليون ريال.

وجاء ذلك بالرغم من: انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 17 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 2 مليون ريال.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 6.4% في الربع الثاني من 2024 إلى 58 مليون ريال، مقابل 54.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع مجمل الربح بـ5 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 7 ملايين ريال، وانخفاض مصاريف الزكاة بـ 11 مليون ريال.وجاء ذلك بالرغم من: انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 17 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 2 مليون ريال.