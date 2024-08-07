الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الغاز» إلى 58 مليون ريال في الربع الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الغاز» إلى 58 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 6.4% في الربع الثاني من 2024 إلى 58 مليون ريال، مقابل 54.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع مجمل الربح بـ5 ملايين ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 7 ملايين ريال، وانخفاض مصاريف الزكاة بـ 11 مليون ريال.
وجاء ذلك بالرغم من: انخفاض إيرادات الاستثمارات والتمويل ب 17 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بـ 2 مليون ريال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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