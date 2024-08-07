الاقتصاد

انخفاض أرباح «مصاعد أطلس» إلى 7 ملايين ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 14.% في النصف الأول من 2024، إلى 7.128 مليون ريال، مقابل 8.303 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن انخفاض صافي الربح جاء علي الرغم من ارتفاع المبيعات في 30 يونيو 2024 م عنه في 30 يونيو 2023 م.
وأوضح أن الأرباح اخفضت نتيجة الارتفاع في تكلفة الإيرادات وكان أهم بند في الارتفاع صافي المشتريات ومصاريف التشغيل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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