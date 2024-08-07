شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مصاعد أطلس» إلى 7 ملايين ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 14.% في النصف الأول من 2024، إلى 7.128 مليون ريال، مقابل 8.303 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن انخفاض صافي الربح جاء علي الرغم من ارتفاع المبيعات في 30 يونيو 2024 م عنه في 30 يونيو 2023 م.
وأوضح أن الأرباح اخفضت نتيجة الارتفاع في تكلفة الإيرادات وكان أهم بند في الارتفاع صافي المشتريات ومصاريف التشغيل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية فإن انخفاض صافي الربح جاء علي الرغم من ارتفاع المبيعات في 30 يونيو 2024 م عنه في 30 يونيو 2023 م.
وأوضح أن الأرباح اخفضت نتيجة الارتفاع في تكلفة الإيرادات وكان أهم بند في الارتفاع صافي المشتريات ومصاريف التشغيل.