شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كهرباء السعودية» إلى 4.34 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 8.2% إلى 4.345 مليار ريال، في الربع الثاني من 2024 مقابل 4.021 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي.

ويعزى ارتفاع الإيراد إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة، إلى جانب ارتفاع إيرادات انتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين.

وتضمنت الأسباب: إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، وانخفاض الأعباء التمويلية.

وشملت الأسباب: انخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى نتيجة بند غير متكرر يعود إلى تسوية مع أحد الموردين.

وقابل ما سبق جزئياً: ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.