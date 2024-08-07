شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي البنك العربي الوطني عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2024.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 1.3 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 1.3 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2 مليار سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21.