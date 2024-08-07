شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي البنك العربي الوطني عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك في بيان على تداول

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2024.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 1.3 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2 مليار سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال بعد خصم الزكاة فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-17 الموافق 2024-08-21.