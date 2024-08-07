شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي 9 مميزات للإلتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:13 م
تقدم مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والذكاء إلاصطناعي منهجا دراسيا مميزا يتماشي مع متطلبات سوق العمل حيث يتضمن الآتي "العلوم الأساسية والثقافية"، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي وإليكم 9 مميزات للإلتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي:
1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.
2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي .
3- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.
4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.
5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.
6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.
7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.
8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.
9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.
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