شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي 9 مميزات للإلتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والذكاء إلاصطناعي منهجا دراسيا مميزا يتماشي مع متطلبات سوق العمل حيث يتضمن الآتي "العلوم الأساسية والثقافية"، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي وإليكم 9 مميزات للإلتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي:

1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي .

3- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية.

4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب.

5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة.

6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية.

7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين.

8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين.

9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.