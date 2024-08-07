شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء البحيرة تورد 3مولدات بقدرة 10ميجا لمدينة سيوة لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس بهجت عبد الحليم، توريد عدد 3 مولدات كهرباء لمدينة سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح بطاقة تصل إلى 10ميجا لمواكبة زيادة أعداد السكان والمشروعات التنموية بالمدينة.

وجاء ذلك خلال لقاء المهندس بهجت عبد الحليم رئيس شركة البحيره لتوزيع الكهرباء باللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح صباح اليوم، وبحضور المهندس يوسف شعيب مدير قطاع كهرباء مطروح وذلك لبحث تطوير الشبكة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشة أهمية قطاع الكهرباء في العديد من المشروعات وجهود التنمية وخدمة أهالي المحافظة مع أهمية العمل الميداني خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه وجه المهندس بهجت عبد الحليم رئيس شركة كهرباء البحيرة جميع مهندسي الكهرباء بمطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة مع استكمال المشروعات المتوقفة والجارية ومنها أعمال الصيانة الجارية حاليا لخطوط الشبكة بمدينة النجيلة مع انزال المعدات والعمل بالخط القبلي ثم يتبعها أعمال الصيانة بمدينة برانى للعمل على استقرار التيار الكهربائي .



