شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار خلال يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر يونيو 2024 – وذلك للشهر الرابع على التوالي - بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023.

وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث اقتصرت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

كما شهدت التحويلات خلال الفترة ابريل/يونيو 2024 ارتفاعاً بمعدل 61.4% مسجلة نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).