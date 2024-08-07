مزرعة كوسيرو الإسبانية للصقور تشارك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بـ 26 صقراً

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وأوضح وكيل المزرعة ناصر العجمي أن السُّمعة الطيبة التي اكتسبها نادي الصقور السعودي من خلال دعمه الكبير لإرث الصقارة وتنظيم الفعاليات المختلفة، دفعت الكثير من الصقارين ومزارع الإنتاج في جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذه الفعاليات، وفي مقدمتها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
وأشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لمزرعة كوسيرو الإسبانية, وهي مزرعة عريقة في أوروبا، مؤكداً أن التنظيم المميز للمزاد، خلال السنوات الماضية، والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين، شجعت جميع مزارع إنتاج الصقور للمشاركة في هذا الحدث الكبير، والأضخم من نوعه، الذي يجسد جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.
وتأتي مشاركة المزرعة الإسبانية في المزاد لما يتمتع به من سمعة دولية، إذ أصبح منصة عالمية موثوقة وآمنة يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنويّاً، حيث شهد بيع سلالات نادرة، منها بيع أغلى صقر في العالم، من نوع قرموشة جير (ألترا وايت)، بمبلغ مليون و750 ألف ريال، وتعود ملكيته الأصلية لمزرعة "باسيفك نورث ويست" الأمريكية أفضل مزرعة عالمية للصقور.
يذكر أن المزاد يستقطب على مدى 20 يوماً نُخبة سلالات الصقور، القادمة من ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري.
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