شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسواق العالمية بعد أسبوع من التقلبات وارتفاع الذهب والنفط والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق انتعشت أمس الثلاثاء، بعد أسبوع من التقلبات، شهدت فيه خسائر فادحة.وأضاف التقرير أن الانتعاء جاء نتيجة عمليات الشراء الاستثمارية وارتداد أسواق السندات الأمريكية، فيما ارتفعت أسعار النفط والذهب، وتعافى الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت انتعاشاً أمس الثلاثاء بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، ويعزى هذا الانتعاش إلى عمليات الشراء الاستثمارية وارتداد أسواق السندات الأمريكية.وجاءت هذه المكاسب في نيويورك بعد يوم هادئ نسبياً في معظم أسواق الأسهم العالمية.وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند 38,997.66 نقطة، مرتفعاً بمقدار 294.39 نقطة أو بنسبة 0.8%.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الشامل بنسبة 1% أو 53.70 نقطة ليصل إلى 5,240.03 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% أو 166.77 نقطة ليصل إلى 16,366.85 نقطة.وزاد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 12 نقطة أساس ليصل إلى 3.903% من 3.783% في نهاية يوم الاثنين.شهدت الأسواق الرئيسية في أوروبا بعض الانتعاش في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد هبوط حاد للأسهم العالمية في الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي.وارتفع مؤشر فوتسي 100 بلندن بنسبة 0.5% ليصل إلى 8050.58 نقطة.وفي منطقة اليورو، ارتفع مؤشر كاك 40 الباريسي بنسبة 0.2% ليصل إلى 7159.94 نقطة.وأغلق مؤشر داكس مرتفعاً بنسبة 0.09% عند 17354.32 نقطة، ليبقى أعلى بكثير من أدنى مستوياته يوم الاثنين التي هددت بتراجع المؤشر تحت مستوى 17000 نقطة.تعافت أسواق آسيا أمس الثلاثاء، مدعومة بشكل كبير بالانتعاش الحاد في الأسهم اليابانية، وذلك بعد تصريحات مطمئنة من مسؤولي البنك المركزي.وارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 10% إلى ما فوق 34500 نقطة، مرتداً من الانخفاض الحاد الذي سجله يوم الاثنين والبالغ 12.4%، والذي يعد أسوأ تراجع له منذ انهيار "الاثنين الأسود" عام 1987.وافتتح مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي على الارتفاع، وارتفع بأكثر من 3.74% إلى 2532 نقطة خلال تداولات الظهيرة.وارتفع مؤشر تاييكس التايواني بنسبة 3.38% خلال تداولات الظهيرة يوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق الأكبر عاملياً تي إس إم سي بنحو 8%.وبالمقابل، أغلق سوق الأسهم في هونغ كونغ على انخفاض يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16647.34 نقطة.ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الثلاثاء، بعد الانخفاضات التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بقلق المستثمرين بشأن تراجع المعروض واستقرار الأسواق المالية بعد التراجع الأخير.وارتفع خام برنت بمقدار 18 سنتاً أو 0.2%، ليصل إلى 76.48 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً أو 0.4% ليغلق عند 73.20 دولاراً للبرميل. وبذلك، انعكس اتجاه الانخفاض الذي ساد خلال الجلسات الثلاث الماضية.وشهد الذهب ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، وذلك بعد أن قام المسؤولون في البنك المركزي الأمريكي بتهدئة الأسواق وإشارتهم إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وبلغ سعر الذهب الفوري 2411.97 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 0.2%.تعافى الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الثلاثاء، بينما استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في سبعة أشهر. حيث شهدت الأسواق بعض الهدوء بعد تقلبات الأيام الماضية.وكان الدولار قد ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 0.54% ليصل إلى 145.01 ين، بعد خمسة أيام متتالية من الانخفاض. خلال الأسبوع الماضي، انخفض الدولار بنحو 6% مقابل الين.وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.087% إلى 102.96.ولم يشهد الفرنك السويسري تغييرات جوهرية مقابل الدولار بعد ارتفاعه بنحو 4% منذ 29 يوليو.واستعاد الدولار الأمريكي بعض مكاسبه مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.0928 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 1.1009 دولار يوم الاثنين.وبحسب التقرير الصادر عن "إيه بي إم كابيتال"، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.64% إلى 1.2697 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع، وذلك بعد أن أثر تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سلباً على أحد عوامل دعم العملة البريطانية في وقت سابق من العام.