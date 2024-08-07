شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 11.77 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية بنسبة 39.9% في الربع الثاني من 2024، إلى 11.77 مليون ريال، مقابل 15.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نظرا لعدم تحقق عائد حصة استثمار العراق والذى تم التخارج منه.