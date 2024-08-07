شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 11.77 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية بنسبة 39.9% في الربع الثاني من 2024، إلى 11.77 مليون ريال، مقابل 15.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نظرا لعدم تحقق عائد حصة استثمار العراق والذى تم التخارج منه.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نظرا لعدم تحقق عائد حصة استثمار العراق والذى تم التخارج منه.