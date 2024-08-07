الاقتصاد

انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 11.77 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت الشمالية» إلى 11.77 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية بنسبة 39.9% في الربع الثاني من 2024، إلى 11.77 مليون ريال، مقابل 15.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في الربح بالربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نظرا لعدم تحقق عائد حصة استثمار العراق والذى تم التخارج منه.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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