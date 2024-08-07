شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «معدنية» إلى 11.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمن الأسباب: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و انخفاض أرباح الودائع البنكية. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي خسارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 55.8% مسجلة 11.8مليون ريال، مقابل خسائر بـ7.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المحاور وقطع الغيار والمسبوكات المعدنية.وتضمن الأسباب: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و انخفاض أرباح الودائع البنكية.