شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «معدنية» إلى 11.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي خسارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 55.8% مسجلة 11.8مليون ريال، مقابل خسائر بـ7.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المحاور وقطع الغيار والمسبوكات المعدنية.
وتضمن الأسباب: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و انخفاض أرباح الودائع البنكية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعود أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مبيعات المحاور وقطع الغيار والمسبوكات المعدنية.
وتضمن الأسباب: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة و انخفاض أرباح الودائع البنكية.