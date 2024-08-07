شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسمنت تبوك» تقفز إلى 31.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت تبوك في الربع الثاني من 2024 بنسبة 214.3%، إلى 31.34 مليون ريال، مقابل 9.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة قيمة وكميات المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة قيمة وكميات المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى.