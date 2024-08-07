الاقتصاد

أرباح «أسمنت تبوك» تقفز إلى 31.3 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسمنت تبوك في الربع الثاني من 2024 بنسبة 214.3%، إلى 31.34 مليون ريال، مقابل 9.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام السابق إلى: زيادة قيمة وكميات المبيعات، وزيادة الإيرادات الأخرى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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