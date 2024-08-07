شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الرياض» إلى 64.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات بسبب موافقتها شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المبارك وارتفاع مصروف الزكاة، وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع السابق.

ووفقا للبيان، يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة وارتفاع الإيرادات الأخرى رغم ارتفاع مصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت الرياض في الربع الثاني من 2024 بنسبة 20.9% إلى 64.424 مليون ريال، مقابل 53.289 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة رغم ارتفاع مصروف الزكاة.ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات بسبب موافقتها شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المبارك وارتفاع مصروف الزكاة، وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع السابق.ووفقا للبيان، يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة وارتفاع الإيرادات الأخرى رغم ارتفاع مصروف الزكاة.