شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة» تتحول للربحية بـ0.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة سناد القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من 2024 بـ0.9 مليون ريال، مقابل خسائر بـ23.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية خلال الربع المماثل والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية وتسجيل إيرادات تشغيلية أخرى خلال الربع الحالي مقابل مصاريف تشغيلية أخرى خلال الربع المماثل من العام السابق وانخفاض المصاريف التمويلية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية خلال الربع المماثل والناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية وتسجيل إيرادات تشغيلية أخرى خلال الربع الحالي مقابل مصاريف تشغيلية أخرى خلال الربع المماثل من العام السابق وانخفاض المصاريف التمويلية.