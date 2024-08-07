شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لتقييم جدوى اندماج «اتحاد الخليج الأهلية» و«الخليجية العامة» والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية