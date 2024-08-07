شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لتقييم جدوى اندماج «اتحاد الخليج الأهلية» و«الخليجية العامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني اليوم، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
ووفقا لبيان الشركتين على تداول السعودية، ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المحتملة.
واتفقت الشركة و الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم.
وستصدر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني أسهم جديدة لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.
ونوهت الشركتان بالوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين شركة اتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الشركة الخليجية العامة (نسبة التبادل) بعد إتمام (بما يرضي كل طرف) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية والشركة الخليجية العامة.
وأفادت بأن من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة اتحاد الخليج الأهلية والقيمة الدفترية المعدلة للشركة الخليجية العامة (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل.
وستعين الشركتان لاحقاً مستشارا ماليا لعملية الاندماج المقترحة.
وتنتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 12 شهر اً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.
ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة. فيما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية.
وستستمر الشركتان بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الإنتهاء من عملية الاندماج المقترحة.
ووفقا لبيان الشركتين على تداول السعودية، ستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المحتملة.
واتفقت الشركة و الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم.
وستصدر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني أسهم جديدة لمساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.
ونوهت الشركتان بالوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين شركة اتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الشركة الخليجية العامة (نسبة التبادل) بعد إتمام (بما يرضي كل طرف) جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها أعلاه من قبل شركة اتحاد الخليج الأهلية والشركة الخليجية العامة.
وأفادت بأن من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لشركة اتحاد الخليج الأهلية والقيمة الدفترية المعدلة للشركة الخليجية العامة (adjusted net equity book value) وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج (بعد الاتفاق بين الطرفين، على التعديلات اللازمة الناتجة عن عملية العناية الواجبة المذكورة أعلاه) ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل.
وستعين الشركتان لاحقاً مستشارا ماليا لعملية الاندماج المقترحة.
وتنتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 12 شهر اً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.
ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة. فيما يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون للطرف الثاني في أي وقت ولأي سبب بدون أدنى مسؤولية.
وستستمر الشركتان بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.
وأثناء ذلك تعتزم الشركتان الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الإنتهاء من عملية الاندماج المقترحة.