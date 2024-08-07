شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت نجران» إلى 7.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 1.8% في الربع الثاني من 2024، إلى 7.496 مليون ريال، مقابل 7.364 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، بالرغم من ارتفاع مصاريف التمويل وإنخفاض إجمالي الربح والإيرادات الأخرى.
ويعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
وبحسب بيان الشركة، يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض في كمية المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع في مصاريف التمويل، بالرغم من تحسن أسعار البيع.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، بالرغم من ارتفاع مصاريف التمويل وإنخفاض إجمالي الربح والإيرادات الأخرى.
أخبار متعلقة
مذكرة لتقييم جدوى اندماج «اتحاد الخليج الأهلية» و«الخليجية العامة»
«سناد القابضة» تتحول للربحية بـ0.9 مليون ريال في الربع الثاني
وبحسب بيان الشركة، يعود السبب في انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض في كمية المبيعات وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع في مصاريف التمويل، بالرغم من تحسن أسعار البيع.