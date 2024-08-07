شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 9 مميزات للالتحاق بمدارس ابدأ التقنيّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:13 م

تقدم مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية والذكاء إلاصطناعي منهجا دراسيا مميزا يتماشي مع متطلبات سوق العمل حيث يتضمن الآتي "العلوم الأساسية والثقافية"، "العلوم الفنية في مجال التخصص" والتدريب العملي وإليكم 9 مميزات للإلتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر وهي كالآتي: 1- مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات. 2- يحصل الطالب علي شهادة الدبلوم للتكنولوجيا التطبيقية في العلوم التقنية/ تخصص ذكاء اصطناعي . 3- الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالنضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية. 4- توفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب. 5- توفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة. 6- توفير شهادات الدبلومة الدولية لنسبة 10% من الخريجين من جهات اعتماد دولية. 7- توفير برامج إرشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين. 8- توفير ملتقيات توظيف بشكل دوري لجميع الخريجين. 9- مساعدة الخريجين في إيجاد فرص عمل داخل وخارج مصر.

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