شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل للترويج للمقصد المصرى بالسوق البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات ورشة العمل المهنية السياحية التي نظمها أحد كبار منظمي الرحلات بأمريكا اللاتينية لأكثر من 400 وكيل سياحي بمدينة ماسيو بالبرازيل، للترويج للمقصد السياحي المصري.

جاءت المشاركة في هذه الورشة في إطار الحرص على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الواعدة، ومنهم السوق البرازيلي الذي شهد زيادة ملحوظة في حجم الطلب منه على المقصد السياحي المصري خلال السنوات الأخيرة.

وخلال ورشة العمل، تم استعراض ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع في المقومات والأنماط والمنتجات السياحية والتي من بينها السياحة الثقافية والشاطئية والعائلات والروحانية والغوص والسفاري، كما تم الحديث عن متطلبات سائحي أمريكا اللاتينية ولاسيما السائح البرازيلي الذي يفضل السياحة الترفيهية والثقافية والصحاري وهو ما يأتي في ضوء المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

كما تطرقت ورشة العمل إلى دراسة سبل تعزيز إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مصر ومدينة ساوباولو البرازيلية بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة من هذا السوق المستهدف والاستفادة من الطلب السياحي على المقصد المصري بشكل أمثل من خلال تكثيف الجهود الترويجية بهذا السوق و لاسيما في ظل أن مصر والبرازيل أعضاء في تجمع البريكس.

وعلى هامش ورشة العمل، عقدت غدي فوز مسئول ملف أمريكا اللاتينية بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران بدول أمريكا اللاتينية لمناقشة إمكانية تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية المشتركة والرحلات التعريفية لهم ولممثلي وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً بهذا السوق المستهدف الواعد.