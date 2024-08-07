شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة بلتون القابضة "بلتون" أو "الشركة"، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. يُمثل هذا الترخيص التزامًا من بلتون بخدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة، حيث يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون، كما يُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية.

كما أفاد أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "ان شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية."