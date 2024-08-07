شكرا لقرائتكم خبر عن CFI تعزز مكانتها العالمية باستحواذ استراتيجي في أذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة CFI، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن دخولها إلى سوق أذربيجان من خلال الاستحواذ على شركة AzFinance InveŞtisiya Şirkəti (شركة AzFinance للاستثمار). ويمثل هذا الإنجاز خطوة رائدة لـ CFI، حيث تصبح بذلك أول شركة عالمية تثبت وجودها في السوق المحلي الأذربيجاني، مما يعكس التزامها العميق بخدمة الأسواق المحلية والمجتمع والبلدان المجاورة. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لتحقيق رؤية CFI في أن تكون العلامة التجارية الأبرز عالميًا في كل ما يخص الاستثمار والتداول.

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، من المقرر أن تقدّم CFI خدماتها للتداول عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي إلى أذربيجان، مما يبرز بوضوح الأهمية المتزايدة للبلاد في القطاع المالي العالمي. ويتميّز السوق الأذربيجاني بديناميكيته وموقعه الاستراتيجي ونموه الاقتصادي القوي، مما يفتح آفاقًا واسعة للمتداولين المحليين والإقليميين. ومن خلال تواجدها محليًا، تسعى CFI إلى دعم التطوّر الاقتصادي في أذربيجان، مقدّمةً خدمات تداول استثنائية.

وتحمل شركة AzFinance InveŞtisiya Şirkəti ترخيصًا من البنك المركزي الأذربيجاني تحت رقم ISN/L-7/2016 لتقديم الخدمات المالية والاستثمارية، مما يؤهلها للعمل وفقًا لأعلى المعايير. وبعد استكمال عملية الاستحواذ، ستغيّر الشركة علامتها التجارية لتصبح جزءًا من مجموعة CFI، مما يعكس اندماجها الكامل ضمن الشبكة العالمية للشركة. مع الإطلاق الرسمي، سيتمكن المتداولون في أذربيجان من الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات التداول التي تشمل مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم، والسلع، والعملات. وستواصل CFI تقديم خدماتها المتميّزة لقاعدة عملائها الحاليين والجدد في الأسواق المحلية والعالمية.

وتعتمد شركة CFI على تقنيات تداول متطوّرة تجمع بين المعايير العالمية والخبرة المحلية لضمان استفادة عملائها في أذربيجان من شروط تداول تنافسية للغاية، وتنفيذ سريع، ومنصات تداول متقدّمة. ومن المقرر أن يتم تغيير العلامة التجارية للشركة وإطلاق الخدمات رسميًا خلال الربع الرابع من العام 2024.

وعلّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة CFI، قائلاً: "نحن متحمسون جدًا لتوسع CFI في أذربيجان، ونلتزم بتوفير خدمات تداول استثنائية لهذه المنطقة الجديدة. وتتمتع أذربيجان بأهمية استراتيجية نظرًا لسوقها النشط وإمكانياتها الاقتصادية الواسعة. ويعكس دخولنا في هذا السوق من خلال الاستحواذ، التزام CFI بالنموّ وتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم خدمات تداول متفوّقة لجمهور أكبر. ونحن نتطلّع إلى تطوير علاقات قوية مع المتداولين في أذربيجان ودعم رحلتهم في التداول بأعلى معايير التميّز. وأود أن أتقدّم بالشكر لكل من ساهم في نجاح عملية الاستحواذ هذه، وأشيد بالإدارة والمساهمين السابقين في AZ Finance لتاريخهم الباهر الذي نعتزم البناء عليه."

ويمثل هذا الاستحواذ استمرارًا لاستراتيجية التوسع العالمي التي تنتهجها شركة CFI، مستندةً إلى النمو الملحوظ الذي شهدته في العام الماضي. خلال هذا العام، تمكّنت CFI من دخول أربعة أسواق جديدة تشمل مصر، والكويت، وعمان، وفلسطين. وتعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ للمجموعة بتقديم حلول تداول على مستوى عالمي وتوفير دعم محلي، مما يعزز فرص نجاح وازدهار المتداولين في أذربيجان والأسواق الأخرى في بيئة التداول عبر الإنترنت الديناميكية.

حول مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة CFI المالية هي شركة الوساطة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وتقود المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت عبر مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتُظهر الشركة ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول وتطوير أدوات وتطبيقات متقدّمة. وتدعم سي أف أي بقوّة رياضات النخبة، حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.