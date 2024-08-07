شكرا لقرائتكم خبر عن 120.3 مليار قيمة قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

بلغت اجمالى قيمة التداول خلال الجلسة اليوم بالبورصة المصرية نحو 120.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,007 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 159.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 862 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا و قد استحوذت الأسهم على 3.75 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 96.25 % خلال الجلسة الحالية

وقد انهت البورصة المصرية تعاملاها اليوم الأربعاء 7-8-2024 .على ارتفاع جماعى لمؤشراتهاا ،محققه مكاسب سوقية بلغت 32 مليار جنيه ليصل راس المال السوقي إلى 1.954 تريليون جنيه مقارنه ب 1.922 تريليون جنيه أغلق أمس.

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملاته على صعود بنسبة بلغت 1.48% ليصل عند مستوى 28628 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.45% ليصل عند مستوى 12377 نقطة .

كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" على صعود بنسبة 1.71% ليصل عند مستوى 34922 نقطة،

واغلق ايضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" على صعود بنسبة 2.39% ليصل عند مستوى 6507 نقطة ، واغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 2.39% نقطة ليصل عند مستوى 9331 نقطة.