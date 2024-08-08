شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 يستهل تعاملات الخميس عند 3380 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب عيار 21 في مصر وجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري بصورة ملحوظة مستهل التعاملات الصباحية ، ليبلغ العيار الرئيسي 21 مستوى 3380 جنيها للجرام الآن

سعر الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 3863 جنيها

عيار 21 يسجل 3380 جنيها

عيار 18 يسجل 2897 جنيها

عيار 14 يسجل 2253 جنيها

الجنيه الذهب 27040 جنيها

خفض الفائدة الأمريكية

تسعر الأسواق المالية الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 110 نقاط أساس هذا العام من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، بداية من خفض 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة توقعات تزيد عن 70٪. في حين تصل توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 100%.

تضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا سلبية على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أضعف بشكل كبير وبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية، فسوف يتحرك الذهب نحو 2500 دولار أو أكثر من ذلك وفقاً لتوقعات المؤسسات المالية العالمية.

أيضاً يستمر الذهب في إيجاد الدعم من قبل الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب التوترات المصاحبة لانتخابات الرئاسة الأمريكية