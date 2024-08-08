شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم استعراض موقف مشروعات المرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ، والإجراءات المتخدة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وموقف تنفيذ خط الانحدار من القاهرة الجديدة لمحطة الجبل الأصفر، واحتياجات مطروح من مياه الشرب.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث سيتم تنظيم اجتماع أسبوعى لمتابعة الموقف التفصيلي للمشروعات وحل أى مشاكل أو معوقات قد تواجه التنفيذ.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجه وزير الإسكان، بالتكامل بين تنفيذ محطات المعالجة، والشبكات، والوصلات المنزلية، من أجل تمتع المواطنين بخدمة الصرف الصحي فور الانتهاء من تنفيذ المحطات ودخولها الخدمة، واستخدام المواد المناسبة لتنفيذ أعمال الطرق داخل محطات المعالجة بما يسهل أعمال الصيانة مستقبلاً، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ مشروعات وتوسعات محطات التحلية لتلبية احتياجات محافظة مطروح، وإعداد دراسة متكاملة لتنفيذ توسعات محطة معالجة الجبل الأصفر.

حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والدكتور أسامة حمدى مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الهيئة.